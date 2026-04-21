На Полтавщине правоохранители предотвратили масштабную трагедию, которую планировал совершить 17-летний одиннадцатиклассник. Юноша вместо подготовки к выпускным экзаменам стал инструментом в руках российских спецслужб.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

В Кременчуге прокуроры совместно с сотрудниками Управления СБУ области разоблачили местного жителя и задержали его во время выполнения преступного задания.

Как его завербовали

По данным следствия, в апреле 2026 года ученик одного из местных лицеев искал быстрого заработка в популярном мессенджере Telegram. Там он попал в поле зрения представителя спецслужб страны-агрессора. Куратор предложил юноше «несложное поручение» за деньги, на что тот сразу согласился.

«По координатам, полученным в мессенджере, несовершеннолетний забрал пакет с компонентами, необходимыми для изготовления взрывчатки. Действуя по указаниям и инструкциям куратора, юноша докупил необходимые вещества и в гараже изготовил два самодельных взрывных устройства», — говорится в материале.

Задержанный парень

Свой замысел подросток пытался претворить в жизнь ночью 17 апреля. Он установил одно из взрывных устройств непосредственно у входной двери местного отделения полиции. Другую бомбу юноша заложил неподалеку — под деревом, рассчитывая на максимальное поражение.

Однако эти планы были сорваны. Правоохранители задержали одиннадцатиклассника сразу после закладки устройств. Благодаря слаженной работе спецслужб удалось избежать жертв и разрушений.

Сейчас 17-летнему подозреваемому не до празднований. При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры юноше уже сообщено о подозрении.

«Несовершеннолетнему сообщено о подозрении в оконченном покушении на совершение террористического акта согласно ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей», — подчеркивают в ведомстве.

Правоохранители еще раз призывают родителей быть внимательными к тому, чем занимаются их дети в Интернете, ведь враг не гнушается никакими методами дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт, во время которого 57-летний мужчина открыл огонь по прохожим, поджег собственную квартиру и захватил заложников в супермаркете.

По данным полиции, конфликт начался как бытовая ссора, после чего злоумышленник взял огнестрельное оружие и начал стрельбу на улице, а впоследствии забаррикадировался в магазине. Во время штурма спецназовцами КОРД нападавшего ликвидировали.

В результате трагедии погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Среди пострадавших — ребенок.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что действия отдельных патрульных во время инцидента были непрофессиональными, а система подготовки полиции нуждается в изменениях. Также он анонсировал пересмотр протоколов реагирования и усиление контроля над оборотом оружия.

Также в Киеве в результате теракта скончался один из раненых в больнице.

Как сообщают медиа, погибший был работником коммунальной службы, которого хорошо знали жители двора. Соседи вспоминают его как доброжелательного и приветливого человека, который всегда помогал другим.

После его смерти без хозяина остался кот, о котором он заботился. Жители двора сейчас ухаживают за животным и пытаются найти для него новую семью.