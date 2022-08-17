Еще одна финансовая помощь: кто из украинцев может получить и как это сделать

Весь мир продолжает помогать украинским в этот нелегкий период. Пострадавшие из-за российской агрессии граждане Украины могут получить еще один вид финансовой помощи. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

В этот раз украинцы смогут получить денежную компенсацию от Европейского суда по правам человека. Речь идет о сумме в размере от 5000 до 30000 евро. О новой финансовой помощи сообщили в Минцифри.

Как получить средства

Следует подать заявку в течение четырех месяцев с тех пор, как гражданин Украины пострадал от российской агрессии. Однако сделать это нужно не позднее 16 января 2023 года.

Инструкция по подаче заявки:

Заполняете форму по этой ссылке. Загружаете документ на компьютер, распечатываете его, кладете в конверт и вписываете адрес ЕСПЧ (он будет автоматически сформирован на сайте при заполнении анкеты). Отправляете конверт с документами в одном из отделений Укрпочты (услуга безвозмездная).

Электронная форма для формирования заявления в Европейский суд по правам человека была реализована швейцарско-украинской программой EGAP, которая выполняется Украинским Генсельским союзом по правам человека и Фондом Восточная Европа.

Обратите внимание, вы можете оформить заявку вместо своего родственника, если он не может подать ее самостоятельно. Рассматривается заявление до одного года.

Возникли вопросы финансовой помощи от Европейского суда по правам человека? Обращайтесь в общественную приемную Украинского Генсельского союза по правам человека по месту нахождения.