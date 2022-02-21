Еще одна известная авиакомпания отменила все рейсы в Украину: список и дата

Еще одна известная авиакомпания отменила все рейсы в Украину: список и дата

Впрочем, в Air France подчеркивают, что будут регулярно переоценивать ситуацию в Украине.

Французская авиакомпания Air France отменила все свои рейсы в Киев и из Киева на 22 февраля из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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"Учитывая ситуацию на месте (в Украине — ред.) и с целью меры пресечения, рейсы AF1752 и AF1753 в и из Киева (KBP) во вторник, 22 февраля 2022 года, отменяются", — сообщили в Air France.

Авиакомпания отмечает, что постоянно следит за эволюцией геополитической ситуации на обслуживаемых территориях с целью обеспечения максимального уровня безопасности полетов.

В Air France подчеркивают, что будут следить и регулярно переоценивать ситуацию в Украине. Компания подчеркнула, что безопасность клиентов и экипажа является абсолютным приоритетом.

Напомним, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых их отменили иностранные авиакомпании.