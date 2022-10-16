Еще одна категория мужчин теперь может пересекать границу: какая именно

В Кабинете Министров определили механизм выезда за границу мужчин, работающих в авиационной отрасли. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Соответствующие изменения были внесены в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины Постановлением Кабинета Министров Украины №1148.

Что известно

Теперь авиационному персоналу, государственным инспекторам по авиационному надзору, лицам, уполномоченным на проведение проверок Госавиаслужбы, и работникам Государственного авиационного предприятия "Украина" разрешено пересекать границу во время действия военного положения.

Если военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, работающий в авиационной отрасли, может уехать из Украины в другую страну, чтобы пройти заграницей тренажерную подготовку, или, когда они направляются туда для работы.

В постановлении правительства определено, какие документы для пересечения границы нужны, и на какие сроки представители авиационной отрасли могут уехать из Украины. Также в ней можно найти информацию о том, какие именно органы выдают нужные документы.