Еще одна категория украинцев может получить 10 тыс. грн стипендии: как подать заявку

В Украине запускают новые государственные стипендии для ученых: как подать заявку / © Unsplash

Реклама

Кабмин запускает масштабную программу поддержки украинской науки — лучшие ученые будут получать по 10 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Уже в этом году на ежемесячные государственные стипендии для ученых предусмотрено более 190 миллионов гривен. Это поддержка первых 2650 лучших учёных страны. Выплаты рассчитаны на два года, а их размер составит 10 000 грн. в месяц.

Реклама

Кто будет назначать стипендии и кто их получит

Стипендии будут предоставляться по итогам рейтинга в Национальной системе исследователей, которая начала прием заявок и верификацию данных о научных результатах.

По словам Свириденко, отныне украинские ученые могут подать туда подтвержденные данные о результатах научной работы — информацию о публикациях и цитировании, грантах, патентах, подготовке молодых исследователей, международном сотрудничестве и т.д.

На основе этих данных будут формироваться рейтинги исследователей, а ученые с высокими позициями смогут получить государственные стипендии. Отдельно предусмотрели поддержку молодых ученых.

Участие в Национальной системе исследователей Украины является добровольным. Информацию можно предоставить через личный кабинет в Национальной электронной научно-информационной системе.

Реклама

«Украинские разработки, особенно в оборонной сфере и медицине, это то, что спасает жизнь и усиливает наши позиции на фронте. Поэтому поддержка ученых — это инвестиция в нашу безопасность, устойчивость и будущее», — подчеркнула премьер.

Проект реализуется при экспертной поддержке Всемирного банка в рамках программы «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов» (UIHERP).

Ранее мы писали, что женщину из Львова лишили пенсии и заставили вернуть государству 144 000 гривен.

Новости партнеров