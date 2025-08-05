Еще одна категория украинцев сможет получить бронирование: детали от Зеленского

Еще одна категория украинцев сможет получить бронирование — все зависит от региона / © ТСН.ua

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Предприятиям, расположенным и работающим непосредственно на прифронтовых территориях, могут разрешить бронировать больше работников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса, волонтерского и ветеранского сообществ, школ и университетов Харькова.

Зеленский отметил, что государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, расположенных и работающих непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях.

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Также правительство разработает механизм повышения зарплат учителям, медикам и работникам госорганов в этих регионах. Кроме того, государство планирует ввести страхование для местного бизнеса и гарантировать первый взнос на ипотеку в прифронтовых и приграничных областях.

Ранее в ГПСУ объяснили, кто принимает окончательное решение о выезде забронированных мужчин за границу.