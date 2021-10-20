Еще одна область переходит в "красную" зону: какая и когда там усилят карантин

Еще одна область переходит в "красную" зону: какая и когда там усилят карантин

Карантин усилит Сумская область.

Сумская область с 23 октября переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", — написал он в Telegram.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, планируется ли по всей Украине локдаун.

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