Еще одна область попала в "оранжевую" зону: какая ситуация в регионах

Еще одна область попала в "оранжевую" зону: какая ситуация в регионах

Сегодня в "оранжевый" список попала Киевская область.

На сегодня, 15 октября, из-за распространения COVID-19 в Украине уже 17 областей перешли в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, сегодня "оранжевой" стала Киевщина. До этого она была "желтой".

"Оранжевая" зона

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская области.

"Желтая" зона

Киев,

Винницкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Полтавская,

Ровенская области.

В "красную" зону сегодня попала Херсонская область.

Ранее мы писали, что на Херсонщине теперь запрещено и какие ограничения действуют из-за "красной" зоны. В Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стояли в очередях на вакцинацию.

Напомним, что в Украине по состоянию на 15 октября зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Новости Украины: Херсонскую область перевели в "красную" зону карантинных ограничений

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