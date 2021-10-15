Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Еще одна область попала в "оранжевую" зону: какая ситуация в регионах

Еще одна область попала в "оранжевую" зону: какая ситуация в регионах

УНІАН

Сегодня в "оранжевый" список попала Киевская область.

На сегодня, 15 октября, из-за распространения COVID-19 в Украине уже 17 областей перешли в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, сегодня "оранжевой" стала Киевщина. До этого она была "желтой".

"Оранжевая" зона

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

"Желтая" зона

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Ровенская области.

В "красную" зону сегодня попала Херсонская область.

Ранее мы писали, что на Херсонщине теперь запрещено и какие ограничения действуют из-за "красной" зоны. В Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стояли в очередях на вакцинацию.

Напомним, что в Украине по состоянию на 15 октября зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Новости Украины: Херсонскую область перевели в "красную" зону карантинных ограничений

Новости Украины: Херсонскую область перевели в "красную" зону карантинных ограничений

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация