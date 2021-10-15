Еще одна область попала в "оранжевую" зону: какая ситуация в регионах

Сегодня в "оранжевый" список попала Киевская область.
На сегодня, 15 октября, из-за распространения COVID-19 в Украине уже 17 областей перешли в "оранжевую" зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, сегодня "оранжевой" стала Киевщина. До этого она была "желтой".
"Оранжевая" зона
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
"Желтая" зона
- Киев,
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Ровенская области.
В "красную" зону сегодня попала Херсонская область.
Ранее мы писали, что на Херсонщине теперь запрещено и какие ограничения действуют из-за "красной" зоны. В Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стояли в очередях на вакцинацию.
Напомним, что в Украине по состоянию на 15 октября зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19.