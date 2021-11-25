Еще одна область решила не выходить из "красной" зоны: где оставляют локдаун

Еще одна область решила не выходить из "красной" зоны: где оставляют локдаун

Местные власти должны принять меры по обеспечению соблюдения карантинных правил.

Луганская область решила отсрочить выход из "красной" зоны карантина.

Об этом говорится в протоколе заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.

В документе говорится, что руководству ОГА поручили принять меры по обеспечению соблюдения карантинных правил, предусмотренных для "красной" зоны, а также обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе.

В пределах "красного" уровня запрещено, в частности:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на всех уровнях не ограничивается, но обязательно соблюдение противоэпидемических правил.

Напомним, Львовскую область на этой неделе, несмотря на стабилизацию COVID-показателей, не будут выводить из "красной" зоны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Украине изменят ограничения в регионах "желтой" зоны. Областям нужно готовиться к новой вспышке коронавируса.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.