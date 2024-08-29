Еще одна семья патриотов на небе: героическая жизненная история военной Натальи Кузнецовой и ее возлюбленного

Еще одна семья патриотов в небе. На фронте погибла военная и активистка Наталья Кузнецова. Год назад пал в бою под Бахмутом ее муж.

О героической жизненной истории военнослужащей и ее любимом – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Невыразимая потеря

Еще одна большая потеря для Украины. На фронте погибла военная 67-я отдельная механизированная бригада и активистка "Правого сектора" Наталья Кузнецова с позывным "Иранка". А год назад упал в бою под Бахмутом ее муж Виктор Панаско. Об этом сообщила в своих соцсетях организация "Правый сектор".

"С неописуемой жалостью и отчаянием должны сообщить печальную новость. При трагических обстоятельствах погибла наша сестра Наталья Кузнецова, подруга Иранка. Подруга Иранка присоединилась к "Правому сектору" еще на Майдане во время "Революции Достоинства". Впоследствии возглавила Черниговскую областную полицию" сектор". С первых дней полномасштабного вторжения — в строю Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", военнослужащий 67 ОМБр ВСУ. Наталья — пример женственности, выносливости, внутреннего покоя и вместе с тем активной деятельности ради Украины."

Впоследствии печальное известие сообщили и командир Добровольческого разведывательного батальона "Солнышко" ГУР МОУ Руслан Каганец и военная, активистка Ирина Драгущак.

"Погибла активистка Правого Сектора, военная 67-й ОМБР и жена сотника "Иранца" подруга "Иранка" Наталья Кузнецова, муж которой тоже погиб на войне 6 мая 2023 под Бахмутом. Еще одна семья патриотов и националистов на небе."

"Подруга Иранка. Пример женственности, выносливости, мужества и отваги, внутреннего покоя и вместе с тем активной деятельности ради Украины. В "Правом секторе" с Майдана, а вместе с тем в Тризубе (Женской Сечи). Годами возглавляла «Правый сектор» Черниговщины. Спасибо, что имела возможность Тебя знать.

Дата гибели

Как рассказала в комментарии "УП. Жизнь" Екатерина Кулинич, владелица юридической компании, в которой работала Наталья, женщина погибла 26 августа из-за огнестрельного ранения. Наталье Кузнецовой был 31 год. Она родом из Кировоградщины, но долго проживала в Чернигове. Женщина была участницей Евромайдана и возглавляла черниговский центр "Правого сектора". О своем пути Наталья рассказывала в прошлом году в интервью "ЧЕline".

"На момент начала революции училась и работала в Киеве. После событий 1 декабря решили пойти с подругой и помочь собственными силами. Познакомились с парнем, который оказался из "Правого сектора". Провел нас на этаж, нам дали работу – готовить чай, бутерброды, "Мивину" на импровизированной "кухне". С того времени начался мой путь борьбы и рождение национального сознания"

Жизнь до и после 24 февраля

До полномасштабной войны Наталья работала юристом. В мае 2022 года она сообщила, что присоединилась к рядам 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр. В марте 2023 года Наталью наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

"Отличия, награды и признание добровольцев на государственном уровне – это важно. Но самой большой наградой лично для меня будет национальное сознание украинцев. Которые будут помнить и уважать бойцов при жизни и посмертно. Которые продолжат путь борьбы за независимость"

Кем был мужчина Наталии

Мужчиной Наталии был офицер Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда, сотник "Правого сектора", военнослужащий Виктор Панаско с позывным "Иранцем". После участия в АТО мужчина попал за решетку из-за того, что защищал жену от нетрезвого нападающего, скончавшегося от ножевого ранения. Из-за превышения самообороны Панаско получил 15 лет заключения. Однако 24 февраля 2022 года военный по амнистии президента уволился из заключения и отправился на фронт. 6 мая 2023 года Виктор Панаско погиб в бою под Бахмутом. Заупокойную службу за Виктором Панаском 10 мая отправили в Михайловском Златоверхом соборе. Позже состоялось прощание на Майдане Незалежности. Прощание с героиней Наталией Кузнецовой также прошло на Майдане Незалежности 29 августа.

Россия убивает лучших

К сожалению, известие о ее гибели в этом месяце не единственное, всколыхнувшее сеть. Россия продолжает убивать лучших сыновей и дочерей нашей страны. 14 августа стало известно, что в результате атаки российского дрона на авто "Госпитальерах" в Харьковской области погибла 35-летняя медикиня Александра Мулькевич. Об этом сообщила на странице в Instagram основательница "Госпитальеров" Яна Зинкевич. Она назвала смерть сестры Александры очень тяжелой потерей для батальона и всего государства.

"На Харьковщине россияне совершили очередное преступление. Была поцелена с fpv-дрона эвакуационная машина медиков-Госпитальеров на Харьковщине, которая направлялась на выполнение задачи. 1 парамедикиня с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Обсуждаем вопрос транспортировки раненой заведения. Одна девушка, к сожалению, погибла.

Последний день ротации

Она также рассказала, что экипаж из трех девушек должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже быть дома со своими семьями. Однако Александре этого не суждено, ее не дождались мать и муж.

"Экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями. Трое отважных украинок, избравших своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счете россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки.

Обстрел произошел в поселке Белый Колодец

В свою очередь начальник полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что обстрел произошел в поселке Белый Колодец. По его словам, взрывом из российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских.

"Снова FPV — россияне убили медиков-волонтеров. В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона "Госпитальеры". Погибли двое медиков — мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрывом из российского беспилотника зацепили также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены."

Реакция "Госпитальеров"

Александра Мулькевича была командиром экипажа боевых медиков. В батальоне "Госпитальеры" с невыразимой грустью встретили известие о смерти боевой подруги. О нем отзываются, как о невероятном человеке, "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, всегда мотивировала других и заботилась о своем экипаже.

"Майк, нам будет тебя очень не хватать. Уже не хватает. И боль разрывает сердце в клочья."

В батальоне тронули некролог убитой РФ медикини, в котором рассказали, как она мотивировала и поддерживала коллег.

«Я никогда не встречал человека, которому по силам действительно все! «климат», который только приходилось ощущать

"С Майком работали на одном направлении смежными экипажами в июне, и получилось так, что очень быстро подружились. Плохо, что так мало времени была честь знать ее. Майк была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны". Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, самозаботиться о своем экипаже, и не только., подготовки машины к простому «как вы?» и напоить чаем на стабе после тяжелого эвака. Не избегала и изрядно поддерживала новеньких в бате. Была образцом в работе и за ее пределами. Легкая на подъем, еще и всех тоже поднимала"

При знакомстве с такими сильными и хрупкими девушками, в голове исчезает фраза "Девушкам не место на войне"... Герои не умирают"

Реакция друзей

В день, когда сеть всколыхнула известие о смерти Александры, тысячи людей написали на своих страницах слова сострадания. Среди них были друзья погибшей медика.

"Сейчас пишу этот пост и знаю, что за несколько часов до меня наконец дойдет что тебя не стало, ты погибла. Ты была моей подругой, моим компаньоном по проекту, лучше кого я знала. Эта поездка в Киев была такой особенной, потому что мы проводили вместе время. Обычно этого времени не хватало, рада, что мы были вместе в эту поездку. У нас нет общих фото. я хочу, чтобы мы были друзьями. И мы были ценой, каждую минуту с тобой. Ты хотела, чтобы тебя воспринимали серьезно. Всё так и было. Мы твои друзья, твой муж, семья, все те, кто тебя хоть немного знал, наши британские коллеги, мы тебя любим. Ты всегда в сердце. Мир с сегодняшнего дня потерял самое доброе сердце. Почивай с миром. Я тебя навсегда люблю"

Напомним, украинская певица SVOYA music представила свою новую песню "Спасибо тебе, герою" и клип на нее.

Читайте также: