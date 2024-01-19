Еще одна схема хищения на оборонных закупках: СБУ провела более 30 обысков, есть задержанные

По данным следствия, совместно с бизнесменом начальник одного из управлений командования Сил поддержки ВСУ наладил схему откатов при заключении контрактов.

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. В результате комплексных мероприятий в Киеве с поличным задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник – гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе Львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" – 14,6 тыс. американских долларов.

В то же время, сумма запланированного соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 млн грн.

Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, предназначенными для финансирования потребностей украинских защитников.

В ходе проведенных более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято:

компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с поличным;

почти 10 млн наличных денег в гривневом эквиваленте, происхождение которого выясняется.

Обоим задержанным сообщео о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому.

Продолжается расследование, устанавливаются и другие возможные участники указанной противоправной схемы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, в конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало крупнейшего поставщика Минобороны, львовского бизнемена Игоря Гринкевича из-за взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Далее вся страна узнала, сколько элитной недвижимости приобрела семья поставщиков за 2023 год и куда еще вкладывались средства. Семья, которая пряталась за вышиванками, действительно обворовывала армию.

18 января сын Игоря Гринкевича Роман был объявлен в розыск, поскольку он сбежал. Тем временем суд арестовал трех фигурантов дела с залогом по полмиллиарда. Они будут содержаться под стражей по меньшей мере до 16 марта. Известно, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей от 29 декабря 2023, пятый — объявлен в розыск.

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