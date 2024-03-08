Еще одна страна готова подписать соглашение о безопасности: стало известно, какая именно

Эстония вслед за другими государствами также намерена подписать соглашение о сотрудничестве безопасности с Украиной в рамках декларации лидеров "Группы семи", принятой на Вильнюсском саммите НАТО.

Об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Балтии, Украины и Франции в Вильнюсе 8 марта объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда".

"Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств (в сфере военной помощи – ред.)", – сказал Тсахкна.

Министр иностранных дел напомнил, что Эстония вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Украины, и продолжит это делать – в частности, уже на следующей неделе должен одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

"Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку", – объявил эстонский министр.

Эстония станет восьмой страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной.

Напомним, на сегодняшний день соглашения о безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.