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Еще одна страна готова транспортировать украинское зерно через свои порты

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Еще одна страна готова транспортировать украинское зерно через свои порты

Украинское зерно / Фото: Associated Press

Транзит украинской агропродукции может ускориться.

В Греции готовы предоставить альтернативный маршрут экспорту для украинской пшеницы и других зерновых.

Об этом пишет Kathimerini.

Отмечается, что путь будет проходить через свои северные порты Салоники и Александруполис.

Соответствующее решение правительство Греции уже обсудило со своими партнерами с ЕС и странами вне блока. Разработанный план предусматривает транспортировку продукции поездом через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис.

"Вместе с тем хотя два греческих порта могут принять корабли, необходимые для транспортировки зерна. Однако реализация плана также может стать стимулом для ускорения необходимой модернизации железной дороги, таких как линии от Александруполи до Ормения, последней станции перед Болгарией, а также очень близко к границе с Турцией", — говорится в сообщении.

Украинское зерно

Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон. Это стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности атаке по десантному кораблю РФ в августе.

Транзит украинской агропродукции по территории Польши может ускориться.

Проверки украинской агропродукции с украинско-польской границы перенесут в литовский порт Клайпеды.

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Дата публикации
Просмотры
297
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