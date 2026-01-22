Еще одна страна хочет пересмотреть закон об украинских беженцах: детали об отмене "привилегий"

Беженцы из Украины / © facebook.com/dmsu.gov.ua

В Чехии могут изменить закон lex Ukraine в отношении украинских беженцев. Речь идет о том, что действующие нормы якобы угрожают безопасности страны и нуждаются в «существенном пересмотре».

Об этом заявил глава Палаты депутатов и лидер СДПГ Томио Окамура, пишет idnes.cz.

Подробности

Чешский политик Томио Окамура, возглавляющий Палату депутатов парламента и движение "Свобода и прямая демократия" (СДПГ), заявил о подготовке изменений к законодательству, касающемуся украинских беженцев. Речь идет о так называемом законе lex Ukraine, принятом после начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам Окамуры, действующие нормы предоставляют иностранцам «чрезмерные преимущества», которые необходимо пересмотреть.

"Невозможно, чтобы безопасность граждан Чешской Республики оставалась на заднем плане, а мы продолжали оказывать защиту виновным в повторных преступлениях или проступках", - заявил политик.

Он добавил, что конкретные предложения по изменениям в закон будут представлены после принятия бюджета на 2026 год. Ожидается, что правительство обсудит его 19 января. Новая коалиция уже отклонила проект предыдущего кабинета с дефицитом в 286 млрд крон.

Одним из первых символических шагов Окамуры после избрания на должность стало снятие украинского флага со здания Палаты депутатов. В ответ представители бывшей пятипартийной коалиции во главе с экс-премьером Петром Фиалой вывесили украинские флаги из окон своих парламентских кабинетов.

Окамура также выступила против решения Европейского Союза продлить временную защиту украинских беженцев до марта 2027 года.

"Движение СДПГ не соглашается с таким диктатом Брюсселя", - подчеркнул он.

Позиция МВД

Будущий министр внутренних дел от движения ANO Любомир Метнар пока воздерживается от конкретных заявлений об изменениях lex Ukraine. В то же время он признал, что Чехия должна быть готова к разным сценариям.

«Нам нужно готовиться к тому, что произойдет, если война на Украине закончится или продолжится. Есть другие риски, которые могут оказывать давление на миграцию», — сказал Метнар после встречи с президентом Петром Павелом.

Он напомнил, что европейский механизм временной защиты для украинцев действует до марта 2027 года, и к тому времени ситуация может меняться.

Ранее бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России расходы страны на помощь Украине достигли 91,3 миллиарда крон. В то же время, государственные доходы от налогов, социальных и медицинских взносов украинцев, а также компенсации за военную помощь превысили 100 миллиардов крон.

Бывший министр внутренних дел Вит Ракушан подчеркивал, что Чехия справилась с волной беженцев. По его словам, на легальном рынке труда находится около 170 тысяч украинцев, в том числе приехавших к войне.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, на 21 декабря в стране находились 396 318 украинских беженцев с временной защитой.

Около 80 тысяч подали заявки на специальное долгосрочное видение на жительство, и примерно 15 тысяч уже выполнили все необходимые условия.

Ранее Греция продлила временную защиту для украинских беженцев.

"Согласно решению Министра миграции и убежища Греческой Республики Атанасиоса Плевриса, срок действия временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, официально продлен еще на один год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении диппредставительства.