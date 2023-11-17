Еще одна страна может присоединиться к блокаде: на границе со Словакией выросли очереди грузовиков

На границе со Словакией из-за бойкота перевозчиков растет очередь из грузовиков. К блокаде могут также присоединиться венгры.

Об этом рассказала спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская в комментарии "Укринформу".

Что происходит на границе

По ее данным, из-за того, что грузовики продолжают прибывать из пунктов пропуска с польской границы, очередь только увеличивается.

"По состоянию на вчера, 16 ноября, у нас на пункте пропуска "Ужгород" на словацкой границе было 900 машин. Очередь понемногу двигается – мы оформляем 250 машин, эта цифра отражает нашу пропускную способность в сутки. Количество машин, проходящих границу в день, не изменилась", — говорится в сообщении.

Между тем ситуация на украинско-польской границе не унимается. Водители стоят по две недели в очередях, на словацкой границе они могут проехать через три-четыре дня, через что едут на пункт пропуска "Ужгород".

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"Закарпатские таможенники также направляют водителей на венгерский пункт пропуска "Тиса", где больше мощностей таможни, хотя большинство водителей выбирают КПП "Ужгород" на словацкой границе из-за дополнительного расстояния в 150 км до маршрута, а также из-за того, что на автобанах Венгрии действуют некоторые ограничение веса грузовиков", — указано в сообщении.

На Закарпатской таможне предположили, что если ситуация не разрешится в ближайшее время, то к блокаде со стороны Польши и Словакии также присоединится Венгрия.

Словакия присоединилась к блокаде

В четверг, 16 ноября, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) с 13:00 заблокировал пункт пропуска на границе с Украиной "Вышнее Немецкое — Ужгород" со словацкой стороны. Предупредительная акция длилась один час.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) грозится заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Евросоюза.

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