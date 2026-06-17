Еще одна страна неожиданно закрыла КПП на границе с Украиной: что произошло и как объехать

© Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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В пункте пропуска "Халмеу - Дякове" на границе с Румынией временно приостановлены пропускные операции для граждан и транспортных средств.

Об этом сообщила румынская сторона, пишет ГПСУ.

Предварительно, возобновление работы пункта пропуска ожидается ориентировочно в 14:00.

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Гражданам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок за границу и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ранее говорилось, что на пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе возник масштабный коллапс из-за ремонта автобусных полос на польской стороне, что резко уменьшило пропускную способность КПП. Поэтому сотни пассажиров застряли в очередях, ожидание длится часами, а часть людей вынуждена покидать автобусы и пересекать границу пешком с багажом. Проблема усугубилась тем, что польская сторона пропускает ограниченное количество транспорта, из-за чего образовались многокилометровые пробки и задержки рейсов. Украинские пограничники советуют путешественникам по возможности выбирать другие пункты пропуска или планировать пересечение границы вне пиковых часов.

Польская сторона планировала масштабный ремонт на пункте пропуска «Шегини – Медика», из-за чего автобусное движение в направлении Польши должно было быть существенно ограничено или частично приостановлено. Работы касаются автобусной полосы и должны были начаться с 15 июня 2026 года. Однако после переговоров Украины и Польши стороны согласовали компромиссное решение – полного закрытия движения автобусов не будет.

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