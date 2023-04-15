Еще одна страна поддержала трибунал РФ за военные преступления – Кулеба

Коста-Рика присоединилась к Основной группе Специального трибунала по поводу преступлений россиян против Украины. Общая численность государств в группе достигла 34.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой дипломатии Коста-Рики Арнольдо Тиноко.

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"В ходе нашего сегодняшнего разговора глава МИД Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Основной группе Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, доведя общее количество государств до 34. Мы также обсудили пути дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества", — отметил глава. украинской дипломатии.

При нашем путешествии, FM Arnoldo Tinoco заметил меня, что Costa Rica был решен в связи с Core Group на специальной полиции для жестокой агрессии против Украины, берущей число номеров государств к 34. . — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 апреля 2023

Напомним, в ноябре прошлого года Европейский Союз выдвинул идею трибунала. Официально ее поддержали в январе 2023-го путем голосования в Европейском парламенте.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США поддержал "гибридный трибунал" против России.

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