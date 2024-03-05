Еще одна страна присоединилась к инициативе по закупке снарядов для Украины

Впрочем, пока неизвестно, в каких странах могут быть осуществлены закупки.
Франция присоединяется к возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, во вторник, 5 марта.
"Мы поддерживаем эту инициативу и мы внесем свой вклад", – сказал он.
Кроме Чехии, к инициативе присоединились также Нидерланды, Дания, Литва и Бельгия.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил 28 февраля, что его страна выделит для этого 200 млн. евро.
Впрочем, в каких странах могут быть осуществлены закупки, пока не уточнил.
Накануне Politico писало, что Чехия вела переговоры по боеприпасам в Южной Корее, Турции и ЮАР.
При этом в минобороны ФРГ не стали комментировать информацию о переговорах непосредственно с Дели.
Ранее мы сообщали, что Литва также присоединилась к инициативе Чехии. по закупке для ВСУ боеприпасов.
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