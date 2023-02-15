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Еще одна страна продлила украинцам право на временную защиту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1685
Время на прочтение
1 мин
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Еще одна страна продлила украинцам право на временную защиту

Фото: hannaburlaka.com

Украинцы могут находиться на Кипре еще год.

Власти Кипра продлили еще на год гражданам Украины действие статуса лиц, которые находятся под временной защитой – до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает МВД Кипра.

Право на временную защиту автоматически продлевается на один год для граждан Украины, уже получивших такой статус на Кипре.

То есть украинцам, которые уже пользуются временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

Однако тем гражданам Украины, которые собираются впервые обрести такой статус, необходимо будет подать соответствующий запрос иммиграционным властям.

Напомним, правительство Австрии продлило временную защиту для украинских беженцев до 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
1685
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