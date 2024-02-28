Еще одна страна закрыла центральный пункт приема украинских беженцев

Украинцам в Нидерландах теперь "некуда деваться".

В Нидерландах 27 февраля был закрыт центральный пункт приема украинцев-беженцев в городе Утрехт.

Об этом пишет NOS.

Пункт приема украинцев в стране играл ключевую роль в оказании помощи и поддержке беженцам.

Соответствующее решение стало неожиданностью для многих, учитывая продолжение гуманитарного кризиса и потребность украинцев в приюте.

"Пункт сталкивается с критическим переполнением беженцами, что привело к его временному закрытию для новых лиц", - говорится в сообщении.

В ночь на 26 февраля 2022 года центр принял 154 беженцев, что повлекло за собой перегрузку имеющихся ресурсов.

"Условия проживания усложнились из-за длинных очередей в санузлы и недостаточной конфиденциальности для беженцев, что побудило власть к закрытию центра для новых лиц", - добавили в сообщении.

Следовательно, украинцам в Нидерландах теперь "некуда деваться".

"Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ежедневно в центр в Утрехте обращаются от 50 до 70 новых людей, ища помощь и поддержку. Двери пункта приема вновь откроют, когда количество украинцев станет меньше 80", — пишет издание.

Напомним, Министерство нацбезопасности США на два года продлило возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям. В частности, речь идет о программе Uniting for Ukraine.

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