Еще одна страна закрыла центральный пункт приема украинских беженцев

Украинцам в Нидерландах теперь "некуда деваться".
В Нидерландах 27 февраля был закрыт центральный пункт приема украинцев-беженцев в городе Утрехт.
Об этом пишет NOS.
Пункт приема украинцев в стране играл ключевую роль в оказании помощи и поддержке беженцам.
Соответствующее решение стало неожиданностью для многих, учитывая продолжение гуманитарного кризиса и потребность украинцев в приюте.
"Пункт сталкивается с критическим переполнением беженцами, что привело к его временному закрытию для новых лиц", - говорится в сообщении.
В ночь на 26 февраля 2022 года центр принял 154 беженцев, что повлекло за собой перегрузку имеющихся ресурсов.
"Условия проживания усложнились из-за длинных очередей в санузлы и недостаточной конфиденциальности для беженцев, что побудило власть к закрытию центра для новых лиц", - добавили в сообщении.
Следовательно, украинцам в Нидерландах теперь "некуда деваться".
"Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ежедневно в центр в Утрехте обращаются от 50 до 70 новых людей, ища помощь и поддержку. Двери пункта приема вновь откроют, когда количество украинцев станет меньше 80", — пишет издание.
Напомним, Министерство нацбезопасности США на два года продлило возможность пребывания украинцев по гуманитарным паролям. В частности, речь идет о программе Uniting for Ukraine.
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