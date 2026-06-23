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- Украина
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Еще одна важная артерия в Крым: оккупанты жалуются на удар по Арабатской стрелке — мост перекрыли
Оккупационные «власти» заявили о ракетном ударе по переправе.
Украина могла нанести удар по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую стрелку. Это одна из важных артерий в Крым.
Об этом сообщают крымские паблики.
Мониторинговая группа «Крымский ветер», ссылаясь на спутниковую съемку, пишет, что после удара вспыхнули пожары в местах дислокации оккупантов.
Также о взрывах в районе Арабатской стрелки и пожаре сообщают местные жители. Кроме того, слышались звуки взрывов в Генической Горке и Счастливцево.
Тем временем коллаборационист Владимир Сальдо заявил о ракетном ударе по переправе. Он утверждает, что мост был перекрыт. На месте работают профильные оккупационные службы.
Впоследствии оккупационные власти добавили, что мост для движения транспорта частично откроют, но он нуждается в ремонте из-за атаки. Одну полосу оставят для ремонта, а на другой организуют для реверсного движения.
По состоянию на утро Украина не подтвердила удар по объекту.
Украина «отрезает» Крым — последние новости:
Во временно оккупированном Крыму в Советском районе виден пожар на электроподстанции «Насосная-2». Это подтвердило спутниковый сервис NASA FIRMS. Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры.
А оккупационная власть боится нового удара по Крымскому мосту и строит масштабные защитные сооружения вокруг объекта. Россияне установили систему обороны у переправы через Керченский пролив. В частности, по подходам к объекту выставили баржи.