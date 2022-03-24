"Еще одна вертолетная вражына в ад": ВСУ уничтожили самолет оккупантов в Одесской области (видео)

Украинские воины защищают воздушное пространство от захватчиков.
Войска Российской Федерации потеряли еще одно свое воздушное судно. Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский вертолет оккупантов в Одесской области.
Об этом сегодня, 24 марта, сообщил спикер Одесской Военной Администрации Сергей Братчук.
"Еще одна вертолетая вражына в ад!", — написал он и обнародовал видео.
На ролике видно, как обломки разбитого вертолета оккупантов разбросало по полю.
Напомним, Вооруженные Силы Украины и Теробороны продолжают уничтожать технику РФ. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты).