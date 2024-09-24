Еще одна юридическая коллизия: что не так с отсрочкой для родных пропавших без вести и почему им приходят повестки

Военнообязанные родственники пропавших без вести бойцов жалуются, что им стали приходить повестки. ТСН.ua разбирался, действительно ли можно мобилизовать такую категорию мужчин.

Родным пропавших без вести, которые, согласно закону о мобилизации, имеют право на отсрочку, начали приходить повестки.

Об этом ТСН.ua рассказали читатели.

Еще одна юридическая коллизия

Как пишет "Медийная инициатива за права человека", в обновленном законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку предоставляется женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат) или сестра) пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения ”.

Вместе с этим законом вступило в силу постановление Кабмина №560 о порядке призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. В этом порядке говорится, что при наличии оснований для отсрочки лицо должно предоставить подтверждающие документы.

Для тех, у кого близкий родственник пропал без вести, заявитель должен предоставить решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Именно это требование создает проблемы для получения отсрочки, отмечают в издании.

Юрист и координатор групп семей военнопленных ОО "Медийная инициатива за права человека" Елена Белячкова пояснила, что признать личность безвестно отсутствующим может только суд. Для этого должно быть отсутствие в течение года сведений о местонахождении лица.

В то же время, согласно правительственному постановлению, статус пропавшего без вести человек приобретает не по решению суда, а в соответствии с нормами специального закона — "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Чтобы собирать такие сведения создан Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. С момента внесения в реестр сведений об исчезновении личности такой человек приобретает статус пропавшей без вести при особых обстоятельствах. Моментом, с которого лицо будет считаться пропавшим без вести, является дата подачи заявления об исчезновении.

ТЦК безосновательно заставляют семьи обращаться в суд

В Медийной инициативе за права человека отмечают, что правительство своим постановлением № 560 объединило (или перепутало) эти два статуса, тем самым создав юридическую коллизию. Из-за этой неразберихи возникают ситуации, что родственников пропавших без вести действительно мобилизуют.

Что случаи мобилизации родственников пропавших без вести иногда действительно случаются ТСН.ua подтвердил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными. Он заверил, что КШ уже подал рекомендации в Миноборону и Генштаб по урегулированию этой коллизии.

ТЦК не имеют права мобилизовывать родственников пропавших без вести

Известный украинский адвокат, партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью ТСН.ua подчеркнул, что ТЦК не имеют права мобилизовывать родственников пропавших без вести военных.

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"Если человек имеет на руках документы, подтверждающие родственные связи (с лицом, пропавшим без вести – Ред.), есть соответствующий акт, который предоставил ТЦК или воинская часть, что лицо пропало без вести и осуществляются выплаты, то действия ТЦК по мобилизации таких лиц неправомерны", – говорит Кравец.

По его словам, такие действия военных являются превышением полномочий, за что для работников ТЦК предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

"Единственное, что, к сожалению, ГБР, которое должно расследовать такие уголовные производства, не обращает на это внимание", – говорит юрист.

Кравец прокомментировал, что в ТЦК требуют для получения отсрочки постановление суда о признании лица пропавшим без вести.

"Они (ТЦК – Ред.) могут ссылаться на что угодно. Если есть выплаты, если есть подтверждение, лицо может отказаться официально от мобилизационного распоряжения и настаивать на рассмотрении его заявления об отсрочке", – отмечает адвокат.

Что делать, если ТЦК хочет мобилизовать близкого родственника без вести военного

По словам Кравца, если представители ТЦК игнорируют заявление о предоставлении отсрочки, человек может правомерно отказаться от мобилизации.

В случае, если это лицо отвозится из ТЦК в воинскую часть, мужчина должен немедленно сообщить командиру воинской части об этих обстоятельствах – что он имеет право на отсрочку и что представители ТЦК не рассмотрели его заявление о предоставлении отсрочки.

"Командир части обязан этого человека так сказать провести за пределы части, чтобы он мог спокойно добраться домой. Если и командир части это не делает, это также будет считаться нарушением законодательства. Нужно защищать свои права и не молчать. Конечно, бывают случаи, когда отбирают телефоны, и я бы советовал сразу обращаться в ГБР и Нацполицию о похищении человека. И настаивать на проведении расследования. Чтобы представители ТЦК все же соблюдали законодательство", – посоветовал Кравец.

Можно ли будет получить отсрочку онлайн

"Учитывая уровень цифровизации страны, это нужно и возможно сделать. Единственное, для этого нужно политическое решение, чтобы прекратить злоупотребление ТЦК", — считает юрист Ростислав Кравец.

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко обещала, что до конца этого года в приложении "Резерв+" должна появиться функция онлайн отсрочки для студентов и многодетных родителей. Об онлайн отсрочке для близких пропавших без вести родственников военных или попавших в плен она ничего не вспомнила.

Ранее Алексей Гончаренко сообщил, что остановился призыв ограниченно пригодных с 18 до 25 лет. Также он сообщил, что мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба.

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