Еще одна жертва тонкого льда: рыбак провалился под лед в Киевской области

В пятницу, 14 февраля, спасатели извлекли из-под льда тело 42-летнего рыбака на реке Ирпень вблизи села Демидов в Вышгородском районе. Это уже четвертая жертва тонкого льда в Киевской области за последнюю неделю.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС.

Муж исчез 12 февраля, когда пошел на рыбалку и не вернулся. Из-за отсутствия родственников его исчезновение заметили всего через два дня. На месте происшествия водолазы обнаружили брешь в льду, где, вероятно, провалился рыбак, и вскоре обнаружили его тело.

Несмотря на постоянные оговорки спасателей об опасном леде, люди продолжают пренебрегать правилами безопасности. За последние дни в области погибли еще трое мужчин:

13 февраля в водоеме в селе Пивне Фастовского района нашли тело утопленника;

12 февраля в селе Самгородок Белоцерковского района водолазы получили тело 75-летнего пенсионера, пропавшего еще 4 февраля;

11 февраля в селе Жуковцы Обуховского района из воды достали 64-летнего мужчину.

Спасатели призывают граждан не подвергать себя опасности.

Напомним, в Херсонской области спасатели завершили поисковую операцию после трагедии на реке Ингулец, где пятеро детей провалились под лед.

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