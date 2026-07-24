Еще одно военное преступление РФ: оккупанты уничтожили консульство Латвии

Россия атаковала почетное консульство Латвии в Славянске / © Укрінформ

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Российские оккупационные войска уничтожили помещение Почетного консульства Латвийской Республики в Славянске на Донетчине. На очередной акт варварства РФ решительно отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Уничтожение офиса почетного консульства Латвии в Славянске — это еще одно военное преступление России. Латвия стоит рядом с Украиной», — подчеркнул латвийский лидер в соцсети X.

Несмотря на вражеский удар и разрушение дипломатического здания, Рига не собирается сворачивать свою деятельность в регионе. Ринкевичс подчеркнул, что Латвия будет продолжать всячески поддерживать работу своего почетного консула в Славянске Александра Павенко.

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Также президент Латвийской Республики выразил солидарность с каждым «кто остается на передовой, помогая своему народу» в противостоянии российской агрессии.

На атаку консульства отреагировал и Чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Украине Андрейс Пилдеговичс.

«Россия сеет смерть и разрушения, разрушая здания и подвергая опасности тысячи мирных жителей, но она не сломает дух свободы Украины и не остановит поддержку Латвии!», — написал он.

Дипломат заверил, что после обстрела почетный консул в Славянске Александр Павенко продолжает свою работу. «Донбасс — это Украина», — подытожил Пилдеговичс.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российскую атаку на дипломатическое учреждение еще одним примером вопиющего нарушения Россией международного права и игнорирования защиты гражданских лиц и консульских помещений.

«Мы немедленно сообщим соответствующим государственным органам и приложим все усилия, чтобы виновные в этом варварском акте были установлены и привлечены к ответственности. Мы призываем к решительному международному ответу на такой террор», — написал Сибига.

На российские удары по Киевской области и Славянску отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это в очередной раз доказывает полное пренебрежение России к дипломатии. Европа полностью солидарна с Латвией и Украиной. Россия проигрывает войну, которую сама начала, и все чаще атакует мирных жителей в отчаянной попытке подавить дух Украины. Но дух Украины несокрушимый. Как и решительность Европы поддерживать оборону Украины», — написала она в X.

Напомним, с утра 24 июля российская армия ударила авиабомбами по Славянску Донецкой области. Есть погибшие и много раненых.

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