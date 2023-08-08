Еще одного депутата поймали на огромной взятке: СМИ узнали его имя

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачили действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции.
"На горячем" поймали народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.
Правоохранители поймали нардепа просто "на горячем" при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.
СБУ не называет имена нардепа и его сообщников. В то же время источники УП утверждают, что речь идет якобы о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу сообщения о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Теперь дерзким злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее журналисты узнали, что семья еще одного нардепа Богдана Торохтия во время войны приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQS за семь миллионов гривен. Также СМИ нашли доказательства того, что нардеп выезжал на море за границу во время военного положения, а его жена во время войны приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр и еще и квартиру в центре Киева.
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