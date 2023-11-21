Еще одного нардепа поймали на взятке: предлагал 150 тыс. долларов топ-чиновникам

Предшествование неправомерной выгоды произошло на паркинге одного из столичных супермаркетов.

Действующий народный депутат подозревается в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.

Об этом сообщает НАБУ и САП.

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Разоблачили взяточника НАБУ и САП совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины по совместительству владельца крупного строительного и аграрного бизнесов.

"В августе 2023 года он обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании", — говорится в сообщении.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины, народный избранник через доверенное лицо предоставил председателю Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. дол. США.

Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Напомним, во вторник, 21 ноября, на взятке разоблачили народного депутата, члена комитета по антикоррупционной политике, который предлагал неправомерную выгоду председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему. По данным Центра противодействия коррупции, это – "Слуга Народа" Андрей Одарченко.

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