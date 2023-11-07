Еще одного военного сбили на блокпосту на Закарпатье: подробности, фото

В Закарпатье водитель легковушки сбил 21-летнего пограничника на блокпосте. Парня с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали.

На Закарпатье в селе Яноши 7 ноября сбили пограничника. Военнослужащего госпитализировали, а водителя, причастного к аварии, полицейские задержали. По делу идет досудебное расследование.

Об этом сообщает Нацполиция.

Авария произошла на блокпосту в селе Яноши. Там 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем "Audi", решил обогнать авто, которое остановилось для спецпроверки. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и сбил 21-летнего сотрудника ГНСУ. Тот как раз находился на проезжей части дороги.

Военнослужащего с многочисленными травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

ДТП на блокпосту в Закарпатье / Фото: Национальная полиция Украины

Водителя "Audi" проверили на алкоголь — за рулем мужчина находился трезвый. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинивших потерпевшему тяжкие телесные повреждения, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права вождения до 3 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 22 октября на въезде в Киев водитель легковушки насмерть сбил военного на блокпосту, который нес службу. Водитель задержан. Он был трезв. 23 октября суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Читайте также: