Еще одному участнику в аннексии Крыма объявили о подозрении: кому именно

Преступник поддержал нарушение территориальной целостности Украины.
Эксдепутат госдумы РФ Магомед Гаджиеву объявили о подозрении. Как известно, он участвовал в голосовании за аннексию украинского Крыма.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
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По данным работников ДБР, бывший депутат государственной думы РФ 6 созыва Магомед Гаджиев в 2014 году поддержал решение о незаконном вхождении АР Крым в состав России.
"Он проголосовал за закон РФ "О ратификации договора между РФ и республикой Крым о принятии в российскую федерацию республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов", – говорится в сообщении.
Таким образом, отмечают в ведомстве, он совершил умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка.
Напомним, СБУ вручила подозрение известному алкогольному магнату.
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