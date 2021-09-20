Еще одну ночь не пережила бы: под Днепром 83-летняя бабушка экстремальной прогулкой переполошила полгорода

Еще одну ночь не пережила бы: под Днепром 83-летняя бабушка экстремальной прогулкой переполошила полгорода

На поиски пропавшей бросились неравнодушные горожане и волонтеры.

В Павлограде Днепропетровской области пожилая женщина отправилась в лес и заблудилась. Женщину искали волонтеры-поисковики и кинологи КСУ "Антарес".

Также читайте Плавала и заблудилась: под Днепром женщина сутки просидела на острове

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Обессиленной, но невредимой нашли на Днепропетровщине 83-летнюю женщину, которая ночь провела в лесу.

Исчезновение бабушки из ее дома в Павлограде заметили внуки и обратились за помощью к местным волонтерам. Поисковики с собаками прошли городские кварталы, пустыри и заброшенные сооружения вокруг дома пенсионерки.

Что женщина почтенного возраста сможет самостоятельно дойти до леса, сомневались, однако начали поиски и там. И почти через сутки после исчезновения в конце ее заметили. Старушка нашла приют на поваленных деревьях.

Еще одну ночь в лесу бабушка вряд ли бы пережила, сообщили волонтеры. Найду — передали врачам скорой. Почему решилась на экстремальную прогулку, пенсионерка объяснить не могла.

Новости Украины: 83-летнюю женщину, которая пробыла в лесу всю ночь, нашли невредимой

Напомним, что в США суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку