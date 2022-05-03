Еще по полтысячи абонентов подсоединили к газу в Харкове и области – ОП

Еще по полтысячи абонентов подсоединили к газу в Харкове и области – ОП

В Харькове возобновлено газоснабжение в 473 квартирах, расположенных в трех жилых домах, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«В поселке Черкасская Лозовая Харьковской области к газу подключили 500 абонентов», – добавил он.

Восстанавливается и электроснабжение: в Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800 абонентов, сообщает заместитель руководителя ОП.

По его словам, в городе Чугуеве устранен порыв сетей водоснабжения на улице Пирогова и проведена уборка скверов.

В Харькове проведены ремонтные работы на теплотрассе и вывезено 7600 м3 твердых бытовых отходов.

Напомним, что накануне Тимошенко проинформировал о ямочном ремонте, который дорожники проводят на трассах Харьковщины. Он отметил, что в общей сложности более 100 километров дорог области очищены от сожженной техники и других последствий военных действий. Также были обустроены временные объезды двух искусственных сооружений на автомобильной дороге Чугуев – Печениги – Большой Бурлук.

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