Еще полсотни заключенных освободили для службы в ВСУ: подробности

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда.

Рассмотрение представлений проходило в открытых судебных заседаниях в режиме видеоконференций, во время которых судьи имели возможность пообщаться с осужденными.

"Суд установил обстоятельства написания этих заявлений и то, что они добровольны. Как рассказывали некоторые из мужчин, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще во время рассмотрения их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных в исправительной колонии, остается большое количество лиц, которые увольняться условно-досрочно таким образом не желают", – говорится в сообщении.

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Известно, что большинство добровольцев – мужчины молодого возраста, осужденные в основном за кражи. В ходе судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы нет, однако выражали уверенность, что смогут овладеть ими довольно быстро.

Многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией.

Напомним, в Украине в 2024 году смогут мобилизовать осужденных. 8 мая Рада приняла соответствующий закон. Процедура – добровольная, но по запросу военных и решению судов.

Каких осужденных могут мобилизовать, сколько мужчин из тюрьмы могут призвать на военную службу и с какими преступлениями не позволят защищать Родину — читайте в ТСН.ua.

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