Еще рано расслабляться: Шмыгаль – о ситуации со светом и теплом

Шмыгаль заверил, что у Украины достаточно ресурсов для завершения отопительного сезона в нормальном режиме.

В правительстве сообщили, что Украина достойно прошла половину зимы, несмотря на ракетные удары России по энергосистеме. Впрочем, подчеркнули, что еще "рано расслабляться".

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров во вторник, 24 января.

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"На прошлой неделе Украина прошла "экватор" зимы. С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории. Пока все попытки России погрузить Украину в темноту провалились. Мы достойно прошли первую половину зимы. Но расслабляться очень и очень рано. Работа продолжается", — сказал он.

Шмыгаль заверил, что у Украины достаточно ресурсов для продления и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. По его словам, в газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах – почти 1,2 млн тонн угля.

"Вчера (23 января – ред.) приняли распоряжение, которым разрешаем государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро. На эти средства компания сможет импортировать дополнительные объемы газа", — отметил глава ураинского правительства. .

Какая ситуация с электроэнергией

В Украине, по данным "Укрэнерго", по состоянию на утро вторника, 24 января, потребление электроэнергии – на уровне понедельника. Несмотря на то, что производство электричества увеличилось, дефицит мощности все равно остается существенным. Причина дефицита – это российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтную сеть.

Глава Львовской ОВА сообщил, что в области из-за превышения лимитов потребления ввели аварийные отключения электроэнергии.

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