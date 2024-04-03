Еще семь украинских детей смогли вернуть с оккупированных территорий (фото)

Некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями преступлений россиян.
Из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей выехали с семьями еще семь детей.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей, заставляли брать российские паспорта, совершали насилие над украинцами, заставлять детей учиться в школе по канонам "русского мира", – отметил омбудсман.
Кроме того, семьи, где есть ребята-подростки, выезжали с оккупированных территорий, чтобы их детей впоследствии не забрали в российскую армию.
Теперь с детьми и их семьями общаются и помогают представители Офиса Омбудсмана, государственные структуры и благотворительные организации.
"Впереди немало работы: восстановление документов, устройство детей в учебные заведения и кружки, поиск работы и др. Поэтому путь адаптации должен быть легче, ведь специалисты будут оказывать необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь, а соответствующие госорганы зафиксируют по их словам факты российских преступлений, свидетелями которых они стали", – подытожил Лубинец.
Ранее сообщалось, что на оккупированной Херсонской области россияне застрелили ребенка на глазах у семьи. Мальчик где-то проходил мимо оккупантов и якобы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.
Напомним, украинские дети – Ксения, Денис и Ростислав – перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов рассказали шокирующие подробности о российском плену.
Также стало известно, сколько приемных детей оказалось на оккупированных территориях или депортировано в РФ. По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.