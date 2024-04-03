Еще семь украинских детей смогли вернуть с оккупированных территорий (фото)

Некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями преступлений россиян.

Из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей выехали с семьями еще семь детей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей, заставляли брать российские паспорта, совершали насилие над украинцами, заставлять детей учиться в школе по канонам "русского мира", – отметил омбудсман.

Кроме того, семьи, где есть ребята-подростки, выезжали с оккупированных территорий, чтобы их детей впоследствии не забрали в российскую армию.

Теперь с детьми и их семьями общаются и помогают представители Офиса Омбудсмана, государственные структуры и благотворительные организации.

"Впереди немало работы: восстановление документов, устройство детей в учебные заведения и кружки, поиск работы и др. Поэтому путь адаптации должен быть легче, ведь специалисты будут оказывать необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь, а соответствующие госорганы зафиксируют по их словам факты российских преступлений, свидетелями которых они стали", – подытожил Лубинец.