Еще три семьи вместе с детьми выехали с временно оккупированных территорий: семьи рассказали о "русской любезности"

На подконтрольную Украину территорию приехали семьи из Запорожской и Донецкой областей. Сегодня они были встречены в Центре защиты прав ребенка.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Одна семья вместе с трехлетним малышом проживала в Энергодаре, родители работали на ЗАЭС, а когда отказались сотрудничать с оккупационными властями, сразу почувствовали на себе «русскую любезность»: обыски, угрозы, устрашение, принуждение, физическое насилие, задержание, допросы … К счастью, семье удалось уехать и ныне она в безопасности.

Другой случай — мама с 8-летним сыном прятались у дедушки и бабушки. Ребенок учился онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли россияне. К счастью, в комнату, где школьник занимался и имел разложенные книги на украинском языке, россияне не вошли. Сейчас ребенок в Украине и сможет получать образование на родном языке, не скрываясь.

А вот 9-летний мальчик из Донбасса вынужден был изучаться на русском. Однако по собственному желанию он-лайн учился в украинской школе. Маме школьника принудительно предлагали отправить ребенка «на отдых» в Татарстан. Однако женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных «отпусков». К счастью, эта семья сейчас тоже на подконтрольной Украине территории.

"Сейчас наш Офис с партнерами и другими государственными структурами будет заниматься, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку. С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем возвращенным предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь", — отметил чиновник.

"Верю, что семьи смогут оправиться от пережитого и начнут новую жизнь в родной Украине, а дети обретут счастливое детство. Болеем за это и работаем ради этого!", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19 000 украинских детей. Однако, по его словам, для этого необходим действенный правовой механизм.

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