Еще трое подгорели и пустились наутек: в Бердянске защитники Украины подбили не только десантный корабль "Орск"

Кроме уничтоженного корабля рашистов "Орск", повреждены 3 корабля оккупантов.

Во временно оккупированном Бердянске защитники Украины повредили не один корабель оккупантов, а четыре.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По сообщению издания, кроме уничтоженного корабля оккупантов "Орск", повреждены еще 3 корабля.

пожар на большом десантном корабле "Саратов"

спасаются бегством ПДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).

Напомним, что сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Предполагалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал русский корабль.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", — сообщают в пресс-службе военно-морских сил.