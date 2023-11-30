"Еще успею": Игнат рассказал, как украинский летчик рискует жизнью, когда по нему работает враждебно ПВО

Наши бойцы каждый день рискуют своей жизнью, работая в небе.

Воздушные силы всегда пытались доказать высшим штабам, что нужно что-то делать с авиацией. Нельзя вечно летать на этих старых советских самолетах.

Такое мнение озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Серьезная проблема

Новейший самолет у нас 91-го года выпуска – это Су-27. Летчики вдвое моложе своих самолетов, отмечает Игнат, и эти молодые специалисты погибают из-за того, что работают на такой технике. Они не имеют соответствующей защиты, поэтому постоянно рискуют жизнью.

"Они, выпуская бомбы и HARM, фактически должны входить в зону поражения вражеской ПВО и вражеского Су-35, который уже пустил по ним ракету. Летчику с земли нашему говорят: "по тебе уже пошли пуски". Он говорит: "хорошо-хорошо, я еще успею", – объяснил спикер ПС.

Так, продолжает Игнат, летчику приходится:

быстро выпускать бомбы JDAM в эту цель;

оперативно делать противоракетный маневр, то есть опускается вниз;

на форсаже бежать от нескольких ракет, уже по нему летящих.

"К сожалению, не всегда это успешно", – подытожил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Заметим, в ночь на 28 ноября Противовоздушной обороной был уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed", а к утру, на юге – разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10"

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