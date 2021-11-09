Еще в четырех областях уже в ближайшие дни может быть локдаун: какие регионы в опасности

Еще в четырех областях уже в ближайшие дни может быть локдаун: какие регионы в опасности

Под угрозой попадания в "красную" зону четыре региона.

В Украине может расшириться "красная" зона карантина, к которой в ближайшее время могут добавить еще четыре региона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в опасности Винницкая, Харьковская, Черкасская и Закарпатская области, в последний сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом, хотя уровень госпитализации относительно низкий. В трех других регионах, как говорит Ганиченко, больше риска оказаться в "красной" зоне.

"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпиднебезопасности – Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", – сообщил он.

Коронавирус в Украине: в "красной" зоне находится большинство территории страны - 16 областей и Киев

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