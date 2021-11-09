Еще в четырех областях уже в ближайшие дни может быть локдаун: какие регионы в опасности

Под угрозой попадания в "красную" зону четыре региона.
В Украине может расшириться "красная" зона карантина, к которой в ближайшее время могут добавить еще четыре региона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его словам, в опасности Винницкая, Харьковская, Черкасская и Закарпатская области, в последний сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом, хотя уровень госпитализации относительно низкий. В трех других регионах, как говорит Ганиченко, больше риска оказаться в "красной" зоне.
"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпиднебезопасности – Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", – сообщил он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, в Одессе больной коронавирусом 86-летней женщине с крайне низкой сатурацией, которая уже не измерялась, медики скорой помощи отказали в госпитализации.
Читайте также:
- Под Полтавой экс-муж не пускал медиков к тяжелобольной жене с подозрением на COVID-19 (фото)
- Врачи предупредили об опасном вирусе: антисептик не спасет
- Полностью вакцинированы 45,7% человек: в Минздраве назвали город, где лучшие показатели по COVID-прививкам
- Не дает клеткам правильно реагировать на вирус: ученые обнаружили ген, увеличивающий вероятность смерти от COVID-19