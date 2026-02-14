Еще в одном городе Украины заработал 5G: где можно воспользоваться современной связью

Интернет 5G заработал в Харькове / © pexels.com

Министерство цифровой трансформации в пятницу, 14 февраля, официально объявило о масштабировании пилотного 5G на Харьков, расположенном всего в 30 километрах от границы с Россией. Этот шаг стал символическим сигналом о том, что жизнь и инновации развиваются даже там, где враг пытается их уничтожить.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Старт работы сети пришелся на День влюбленных и первыми ее возможности опробовали молодожены Владислав и Екатерина. Пара заключила брак онлайн через приложение «Действие», используя при этом скоростной 5G-интернет. В ведомстве молодоженов уже назвали «самой инновационной семьей Украины».

Самая инновационная свадьба 5G в Харькове / © Министерство цифровой трансформации

Чем 5G лучше предшественников

Технология 5G – это не просто очередное обновление мобильного интернета, а качественный скачок, открывающий новые возможности для цифровой экономики. Ключевое преимущество нового стандарта заключается в скорости передачи данных: если 4G работает в пределах сотен Мбит/с, то 5G способен достигать показателей в несколько Гбит/с , что позволяет скачивать большие файлы почти мгновенно.

Другой критической характеристикой является минимальная задержка сигнала (ping), которая в сетях пятого поколения составляет всего 1–5 миллисекунд против 30–50 мс у предшественников. Такая быстрота реакции необходима для развития телемедицины, дистанционного управления техникой и безопасного движения беспилотных автомобилей.

Кроме того, 5G позволяет подключать значительно большее количество устройств на единицу площади, являющуюся фундаментом для развития «интернета вещей» – от разумных счетчиков до систем управления городской инфраструктурой.

Напомним, ранее мобильный оператор Киевстар уже запустил пилотный 5G в городе Бородянка Киевской области. Это стационарный кластер, где технология испытывается в реальных условиях для проверки ее совместимости с украинской инфраструктурой.