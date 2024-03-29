Еще в трех областях Украины введен график аварийных отключений света: какая причина

Потребителей в тех регионах, где не введены ограничения, также призывают потреблять электроэнергию бережливо.

В пятницу, 29 марта, диспетчерский центр "Укрэнерго" сообщил о необходимости применения графиков аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Сумской, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" в Teleram-канале.

В энергетической компании объяснили этот вынужденный шаг отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны. Причиной стала ночная массированная атака государства-агрессора на украинские электростанции.

Также читайте Летом украинцев ждут отключения света: эксперт назвал критические месяцы

В Укрэнерго напомнили, что аварийные отключения уже применены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.

Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и Кривом Роге.

Потребителей в других регионах также призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ночью против 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Читайте также: