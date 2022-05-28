Еще за год до войны США предлагали Украине вывозить людей и рыть окопы — Зеленский

Еще за год до войны США предлагали Украине вывозить людей и рыть окопы — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США не верили в Украину, поэтому еще за год до войны предлагали эвакуировать людей и начать рыть окопы.

В то же время, по словам главы государства, такие действия означали бы крах украинской экономики. Кроме того, в Украине знали о планах России напасть в любой подходящий для этого момент.

Об этом президент рассказал в интервью нидерландскому изданию, пишет 24 канал.

Зеленский рассказал, что украинские власти и военные были готовы к нападению России. В то же время, в США предлагали подготовиться к этому. Мол, за год до начала войны необходимо было вывозить население Украины и рыть окопы. По словам главы государства, такое решение могло бы поставить крест в экономике нашего государства.

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на наше финансовое положение, бюджет и экономику... Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, а деньги людей и компаний уйдут из страны. И я думаю, что были большие риски", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что эти несколько месяцев войны доказали, что решение, принятое высшим руководством, было верным. Сегодня, по словам Зеленского, государственному бюджету не хватает как минимум 5 миллиардов. Однако о какой именно валюте идет речь, он не уточнил.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что некоторые страны, стремящиеся "договориться" с Россией посредством переговоров допускают "катастрофическую ошибку", потому что РФ можно остановить только общей силой.

По словам Подоляка, некоторые иностранные партнеры надеются, что в вопросе войны можно действовать как и в бизнес-конфликтах: договориться о компромиссах, урегулировать спор и возвратиться к прежней жизни. Однако это совсем не так.

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