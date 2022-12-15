Ешь и пей на ночь: чем ужинать, чтобы сбросить вес к Новому году

Что можно есть и пить на ночь, чтобы выглядеть лучше и похудеть к Новому году

Конечно все хотят выглядеть на Новый год стройными и привлекательными. Некоторые для этого в ожидании Нового года начинают использовать экспресс диеты или даже голодать.

Но этого не нужно делать. Неправильно подобранный рацион и снижение калорийности или вообще голодание может замедлить метаболизм, что чревато тем, что во время и после праздников наберете еще больший вес, чем до.

Рассказываем, что есть, чтобы похудеть "во сне" и что пить, чтобы избавиться от "животика".

Какие продукты можно есть на ночь

Известная нутрициология Ребекка Диткофф считает, что следует обратить на углеводы, потому что именно они способствуют выработке инсулина, который помогает триптофану повышать в мозге уровень мелатонина. Это приводит к быстрому засыпанию и крепкому сну. А сочетание углеводов и белков помогает снижать уровень гормонов, вызывающих голод, и организм до пробуждения остается сытым. Значительным компонентом для утоления голода и правильного похудения белок.

Последний прием пищи должен быть за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться. И дело не только в возможном отложении жира. Если тело не успеет переварить пищу до того, как вы пойдете в постель, это отрицательно скажется на сне.

Какие продукты нужно потреблять на ужин, чтобы похудеть

Кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт или простокваша Они состоят из легкого белка, который прекрасно усваивается организмом.

Обезжиренный творог. Как отмечают исследования, если на ночь съедать сыр жирностью 5%, можно похудеть.

Яичный желток – это сочетание исключительно воды и легкоусвояемого белка. Поэтому, учитывая состав и калорийность желтка на ночь, можно позволить себе съесть или 2 целых яйца.

Мясо птицы — филе индейки и курицы, содержит много белка, витаминов (А, Е, группы B) и минералов.

Грейпфрут называют лучшим цитрусовым для похудения, потому что у него низкий гликемический индекс, достаточно малая калорийность, он является источником ценной клетчатки, целого спектра различных витаминов, а также в его состав входит нарингин, улучшающий обмен веществ и способствующий расщеплению жировых отложений.

Морскую рыбу, она является мощным поставщиком качественного белка, нежирные сорта рыбы легко усваиваются, снижают уровень плохого холестерина и обогащают организм йодом и фосфором.

Авокадо содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, способствующие расщеплению уже имеющихся жиров. Авокадо не содержит холестерина и сахара, но может похвастаться богатством витаминов, минералов и микроэлементов, благодаря которым поддерживает в тонусе весь организм, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, состояние волос, кожи.

Тушеные овощи быстро усваиваются организмом, а также отлично прочищает кишечник и способствует похудению.

Кисло-сладкие ягоды – вишню, чернику и малину как в свежем, так и замороженном виде. Можно добавить к ним несколько ложек нежирного кефира или натурального йогурта.

Что пить перед сном, чтобы похудеть

Помогут убрать лишние калории:

ананасовый сок,

грейпфрутовый сок,

зеленый чай,

ромашковый чай,

имбирный чай,

кефир,

вода с яблочным уксусом (1-2 столовые ложки уксуса на стакан воды),

молоко с куркумой и черным перцем,

виноградный сок.

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