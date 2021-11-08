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Эскалация конфликта и чрезвычайное положение: МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Эфиопию

Эскалация конфликта и чрезвычайное положение: МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Эфиопию

Associated Press

Украинцам, находящимся на территории Эфиопии, рекомендуют ограничить передвижение между населенными пунктами.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Эфиопию на фоне обострения ситуации безопасности и введения чрезвычайного положения в этой стране.

Соответствующее заявление украинский МИД обнародовал в воскресенье, 7 ноября.

В то же время украинцам, находящимся на территории Федеративной Демократической Республики Эфиопия, настоятельно рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны и ограничить передвижение между населенными пунктами.

Кроме того, им советуют зарегистрировать в электронной системе "ДРУГ", отслеживать сообщения по развитию ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Эфиопии", – указывают в дипломатическом ведомстве.

В частности, позвонить по "горячей линии" дипмиссии по телефону: +251 (967) 41-90-01 или написать на электронную почту: emb_et@mfa.gov.ua. Также можно связаться с МИД по номеру: +38 044 238-16-57 или по электронному адресу: cons_or@mfa.gov.ua.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, в ноябре прошлого года направил войска в северный регион для задержания и разоружения лидеров Народного фронта по освобождению Тиграя, бывшей правящей партии региона.

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