Если -10° будет держаться больше недели: "Укрэнерго" о худшем сценарии блекаутов из-за морозов

«Укрэнерго» назвало критические условия / © ТСН

Наступление длительных морозов может привести к введению аварийных и почасовых отключений электроэнергии по всей Украине.

Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, критическим для энергосистемы может стать период, когда температура снижается до -10°C и ниже и будет держаться на этом уровне не менее недели.

«Для нас критичен длительный — где-то не меньше недели — период с температурами -10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно», — говорит глава «Укрэнерго».

Он пояснил, что в этом случае невозможно будет обеспечить энергопотребление ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия. В этом случае будут не только графики отключений, но и аварийные отключения.

В то же время, Зайченко заверил, что ситуация со светом вряд ли ухудшится, если не будет новых ударов по энергетике.

«Вряд ли будет больше четырех отключений, если не будет новых ударов по энергетической инфраструктуре. Прогнозы — дело неблагодарное в наше время, потому что мы ежедневно под атаками агрессора», — добавил он.

