"Если 50% вернутся – это уже будет неплохо": демограф – о миграционных потерях Украины

По мнению Гладуна, на начало 2037 года в Украине в границах 1991 года будут проживать более 30,5 млн человек.

Миграционные потери Украины в результате полномасштабного вторжения России очень большие. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше беженцев вернутся домой.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" Александр Гладун рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

"Большая проблема в связи с миграцией. Если 50% вернутся — это уже будет неплохо. Причем мы прогнозируем, что после войны будут встречные миграционные потоки. То есть часть женщин с детьми вернутся, а возможно, часть мужчин поедут к женщинам, туда. После того, как снимут запреты по въезду-выезду", – сказал демограф.

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По словам Гладуна, прогноз, который делают украинские специалисты, отличается от того, какой делают международные организации, в частности, МВФ. Последние исходят из того, что большинство беженцев вернутся. Украина же исходит из того, что желающих вернуться будет не так много и "демографическая ситуация будет ухудшаться", – отметил он.

По его мнению, на начало 2037 года в Украине в границах 1991 года будут проживать более 30,5 млн человек.

В свою очередь демограф Элла Либанова ранее говорила, что, по наиболее оптимистическому прогнозу, за 10 лет в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 млн человек. По ее мнению, Украина и через 10 лет будет бедной страной, а миллионы мужчин в случае открытия границ уедут к своим женщинам.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что европейским странам лучше остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

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