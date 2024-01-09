Если антиконституционный закон о мобилизации примут, как есть, это плохой сигнал для всего мира – источник

Международные организации предоставили рекомендации по доработке скандального правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом ТСН.ua сообщил источник в комитете.

По информации источника, международные организации дали свои рекомендации существенно пересмотреть нормы, которые нарушают Конституцию Украины и влияют на экономику страны, потому что если закон будет принят в том виде, что сейчас, – это очень плохой сигнал для всего мира.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк 9 января сообщил, что правительственную версию нового законопроекта о мобилизации могут принять в первом чтении с рекомендациями комитета по изменениям текста (при доработке во втором чтении).

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