"Если Бог существует, то он носит форму ВСУ": в вещах русского пленника нашли Библию

"Если Бог существует, то он носит форму ВСУ": в вещах русского пленника нашли Библию

Украинские военные сообщают, что в вещах одного из пленных российских военных нашли Библию.

Об этом сообщили бойцы Оперативного Командования "Север".

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"В вещах одного из пленных русских военных лежит... Библия. На какой странице там написано, что нужно идти убивать мирных жителей чужой страны? Если Бог существует, то он носит форму ВСУ!" – говорится в сообщении.