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"Если Бог существует, то он носит форму ВСУ": в вещах русского пленника нашли Библию

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"Если Бог существует, то он носит форму ВСУ": в вещах русского пленника нашли Библию

Facebook/Оперативное командование "Север"

Украинские военные сообщают, что в вещах одного из пленных российских военных нашли Библию.

Об этом сообщили бойцы Оперативного Командования "Север".

"В вещах одного из пленных русских военных лежит... Библия. На какой странице там написано, что нужно идти убивать мирных жителей чужой страны? Если Бог существует, то он носит форму ВСУ!" – говорится в сообщении.

В вещах одного из пленных русских военных лежит... Библия. На какой странице там написано, что нужно идти убивать мирных жителей чужой страны? Если Бог существует, то он носит форму ВСУ!

Опубликовано Оперативное командование "Север"/Operational Command “North” Суббота, 26 февраля 2022 г.

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