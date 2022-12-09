Если будем праздновать Рождество 25 декабря: новые даты в церковном календаре на 2023 год

Если украинцы перейдут на Рождество 25 декабря, изменятся также и некоторые даты в церковном календаре. Читайте в материале ТСН.ua о новых датах праздничных дней 2023 года.

В этом году православная церковь Украины (ВТО) разрешила украинцам по желанию праздновать Рождество Христово 25 декабря, а не 7 января. То есть по григорианскому календарю, а не по юлианскому, как сейчас.

Хотя ПЦУ продолжает официально праздновать Рождество 7 января, те верующие, которые захотят перейти на новые даты в этом году храмы откроют свои двери и будут проводить дополнительные службы также 25 декабря.

Святого Николая, Рождество, Крещение: новые даты праздников в Украине на 2023 год.

Если в Украине будут официально праздновать Рождество Христово 25 декабря, тогда сместятся и дать некоторые другие церковные праздники, чтобы приходились на зимний период. В том числе и любимого праздника детей — дня святого Николая:

по григорианскому календарю день святого Николая празднуют 6 декабря (сейчас в Украине — 19 декабря);

(сейчас в Украине — 19 декабря); Сочельник, который традиционно празднуют верующие в канун Рождества Христова было 24 декабря (ныне — 6 января);

(ныне — 6 января); дата Нового года остается неизменной, ведь все праздники, не связанные с церковным календарем, украинцы и так праздновали по европейскому календарю — 1 января ;

; также на 1 января будет приходиться и день святого Василия (в народе — Старый Новый год), который празднуют 14 января;

будет приходиться и день святого Василия (в народе — Старый Новый год), который празднуют 14 января; по григорианскому календарю изменится и дата празднования Крещения — 6 января, а не 19 января.

Новые даты других праздничных дней 2023 года

Даты некоторых других религиозных праздников также изменятся, если украинцы начнут праздновать Рождество 25 декабря:

день святого Юрия — 23 апреля (ныне — 6 мая);

Рождество Иоанна Крестителя – 23 июня (ныне – 7 июля);

день памяти святых Петра и Павла — 29 июня (ныне — 12 июля);

день памяти пророка Илии – 20 июля (ныне – 2 августа);

Маковея – 1 августа (ныне – 14 августа);

Преображение Господне – 6 августа (ныне – 19 августа);

Первая Пречистая – 15 августа (ныне – 28 августа);

Вторая Пречистая – 8 сентября (ныне – 21 сентября);

Покров Пресвятой Девы Марии – 1 октября (ныне – 14 октября);

день памяти Андрея — 30 ноября (ныне — 13 декабря).

Напомним, что в настоящее время юлианский календарь используют русская, грузинская, иерусалимская и сербская православные церкви. Также этот календарь у украинской православной церкви и украинских греко-католиков. А вот православные западного обряда в Украине используют европейский (григорианский) календарь.

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