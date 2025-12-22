ТСН в социальных сетях

Украина
140
Если будет блэкаут: какие запасы нужны, чтобы пережить зиму без света

Центр стратегических коммуникаций дал важные советы украинцам.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине

Поскольку энергосистема Украины снова подвергнется ударам от российской террористической армии, украинцам надо позаботиться о том, чтобы пережить зиму с длительными отключениями электроснабжения.

В Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) опубликовали руководство, как подготовиться к зиме без света.

В частности, в ЦСК напомнили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую — для бытовых нужд. Последнюю следует хранить в темном прохладном месте.

Также стоит запастись продуктами с длительным сроком хранения с расчетом на несколько дней.

/ © Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Необходимо позаботиться о лекарствах — особенно тех, которые нужно употреблять постоянно.

Советуют также иметь постоянный запас наличности и копии всех важных документов.

Нужными могут оказаться свечи, а также фонарики и радио, работающее на батарейках.

Без электроснабжения могут возникнуть проблемы с отоплением, поэтому следует также позаботиться об утеплении жилья.

В ЦСК также посоветовали безопасные способы обогрева помещения.

Существуют также способы, как приготовить еду во время блэкаута, если в доме установлены электроплиты или возникли проблемы с газоснабжением.

Кроме того, существуют способы наладить связь даже при отсутствии электроснабжения.

Напомним, если в течение недели температура будет держаться на уровне -10°C и ниже, может наступить критическая ситуация в энергосистеме. Потребление электроэнергии может превысить возможности импорта и внутренней генерации.

