"Если будет хоть одна царапина": Укравтодор пригрозил смертью оккупантам из-за нового вантового моста в Запорожье

"Если будет хоть одна царапина": Укравтодор пригрозил смертью оккупантам из-за нового вантового моста в Запорожье

Оккупанты пытаются уничтожить как можно больше объектов инфраструктуры в Украине.

В Укравтодоре переживают за судьбу нового вантового моста в Запорожье, поскольку оккупанты пытаются прорваться в город

Свое предупреждение захватчикам написали на странице Укравтодора в фейсбук.

"Если на Запорожском мосту будет хоть одна царапина, тебя отправят к предкам немедленно. Бойся российский захватчик. Никакого плена и гуманного отношения к тебе не будет. Со всеми ненавистью, запорожцы", — говорится в сообщении.

Напомним, новый построенный в Запорожье мост открыли только недавно. Открывал его президент Зеленский. Мост возводили в рамках программы президента "Большая стройка".